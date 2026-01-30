Universidad de Chile debutó en la Liga de Primera 2026 con un empate 0-0 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un partido marcado por la polémica arbitral y las dos expulsiones que condicionaron seriamente el desarrollo del encuentro para los Azules.

El primer golpe llegó temprano, cuando Felipe Salomoni fue expulsado al minuto 20 por un supuesto codazo, decisión tomada tras revisión del VAR. Ya en los descuentos, a los 92’, el delantero Juan Martín Lucero también vio la tarjeta roja, nuevamente por un presunto codazo, dejando a la U con nueve jugadores en el cierre del compromiso.

Tras el partido, Franco Calderón analizó el desarrollo del duelo y reconoció cómo la expulsión temprana alteró por completo el plan inicial: “Hoy nos presentamos a un partido complicado. Nos echaron un jugador al principio, la verdad que ahí ya cambia todo el panorama de la idea y el esquema que teníamos para jugar este partido”, señaló el defensor azul.

Franco Calderón enfrentó los micrófonos tras el empate de U. de Chile ante Audax (Foto: Photosport)

Pese a la adversidad, Calderón valoró el esfuerzo colectivo del equipo: “Ya sabes, es un partido obviamente más duro, más dividido. Y bueno, nada, yo creo que el equipo defendió bien, fuimos bien para adelante. Obviamente tuvimos situaciones, tuvimos pocas, pero yo creo que tuvimos más claras que ellos”, afirmó, destacando el orden mostrado por la U.

En esa misma línea, el zaguero subrayó la importancia del punto conseguido. “Así que, nada, yo creo que rescatamos un punto muy valioso hoy”, sostuvo, considerando el contexto del encuentro y el desgaste físico que implicó jugar gran parte del duelo con inferioridad numérica.

Calderón también dejó entrever su molestia por algunas actitudes del rival y el trámite final del partido: “La verdad que ellos hicieron un poquito de tiempo, no sé por qué. Nosotros, obviamente, teníamos después ya dos jugadores menos, tenían que acelerar un poquito más, pero nada, yo creo que estuvimos muy bien”, expresó, resaltando la intención ofensiva del equipo.

Finalmente, el defensor habló del proceso de adaptación al nuevo cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini. “Ahora tenemos que adaptarnos a lo que pide Paqui, obviamente cambiar el chip rápido. Yo creo que ya lo hicimos, porque no hacemos otra cosa de lo que veníamos haciendo el año pasado. Son casi las cosas iguales, algunos conceptos más que nos pide él”, cerró, remarcando que, pese a no poder ejecutar el plan original por las expulsiones, “después lo solucionamos bien”.

