Universidad de Chile sigue reforzándose con todo para lo que es la temporada 2024, en donde en las últimas horas hicieron oficial el arribo del defensor argentino, Franco Calderón, quien proviene de Unión de Santa Fe y viene a reforzar la zaga azul.

Tras su presentación en las redes de la institución, el zaguero trasandino conversó con el canal oficial del club y dejó sus impresiones tras su gran paso en su carrera al llegar a la U.

“Estoy con muchas ganas, desde el primer momento que me hablaron de la U tuve muchas ganas, porque al venir a un club tan grande, me motivó mucho. Primero empecé a ver los motivos, todo la cuestión de como me llamaron y todo y no dude nunca en venir”, comenzó indicando Calderón.

Siguiendo en aquello, el jugador indicó que recibió varias ofertas para este 2024, pero que se decantó por los ‘Azules’ por su grandeza y ser los primeros en interesarse en él.

“Me habló Manu (Mayo), habían otros clubes que me estaban llamando, pero en primer plano puse a la U, me motivó porque es un club tan grande. A partir de ahí comencé a ver todo, me enteré del predio y no dude en llegar”, explicó.

Calderón llega a reforzar la zaga de la U | Foto: U. de Chil

Dando detalles, el ex zaguero de Unión de Santa Fe dio referencias de su juego y sus grandes habilidades “el duelo aéreo es de lo mejor, los duelos, el mano a mano, el fútbol argentino te manda a eso, es un juego rápido y muy intenso, que tienes que estar muy agresivo a la hora de la marca, porque a la hora que te equivocas, la perdés”.

Sobre su nuevo desafío, el defensor argentino se mantiene sereno y espera con ansias iniciar esta travesía con la U “vengo para sumar, es lo principal y después en lo que me pida el técnico, estaré a disposición de lo que sea”.

Finalmente, Calderón mostró cuales son sus aspiraciones en su llegada la Universidad de Chile, en la que piensa en grande, esperando levantar títulos con el club y llevarlo a competencias internacionales.

“Llegar en lo más alto con la U, clasificar a copas, jugar copas, vengo para sumar a eso, vengo para sumar y llegar lo más alto con la U”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Franco Calderón en el 2023?

El defensor argentino disputó 34 partidos con la camiseta de Unión de Santa Fe en el 2023, en la que no aportó con goles ni asistencias y en donde tuvo 11 tarjetas amarillas y 2 expulsiones.