En Universidad de Chile es todo felicidad tras lo que ha sido el gran inicio de temporada 2024, en la que los ‘Azules’ logaron su cuarta victoria al hilo en este Campeonato Nacional tras imponerse por la mínima ante O’Higgins de Rancagua.

Tras lo que fue este compromiso, el portero de los ‘Azules’, Gabriel Castellón se dio el tiempo de atender a los medios en zona mixta y abordó lo que fue este triunfo del equipo, en la que se muestra satisfecho por los positivos resultados que han ido sumando.

“Felicidad, estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando día a día para seguir mejorando, creo que el equipo está respondiendo mucho a la idea del profe y eso nos está llevando a ganar los partidos. Llevamos cuatros victorias, sabemos que trabajamos siempre para ganar el partido siguiente y eso lo estamos demostrando dentro del campo de juego”, comenzó señalando Castellón.

En la Universidad de Chile están muy tranquilos por lo que ha sido este gran arranque, en donde incluso el portero de la U, pone una cuota de preocupación para los próximos partidos, en la que avisa que el equipo debe armarse con todo para lograr victorias.

Castellón y su mensaje de alerta en la U | Foto: Photosport

“La verdad que se nota el estilo de juego, obviamente tenemos que ir mejorando día a día, tenemos que ir haciendo mejores cosas, porque ya los rivales nos van estudiando. Hay que buscar alternativas para poder desequilibrar los partidos que vienen”, explicó a los medios.

Finalmente, Castellón señaló como han sido sus primeros meses salvaguardando la portería de la Universidad de Chile, en donde manifiesta que se ha ido consolidando de buena forma gracias al gran apoyo de todo el equipo, quien le ha entregado una importante confianza para desempeñarse con solvencia.

“Me he sentido muy seguro durante todo el proceso que he estado acá, gracias a mis compañeros que me han ayudado a sentirme cómodo, obviamente con los partidos iremos mejorando y sintiendo esa seguridad. Hoy estamos mostrando un buen nivel en todo ámbito y cuando tenemos que marcar la diferencia en el partido, lo estamos haciendo, eso nos ha llevado a que ganemos los partidos, por 1-0, pero son tres puntos igual”, cerró.