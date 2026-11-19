El portero de la Universidad de Chile, Gabriel Castellón salió a responder a las críticas en la U.

Universidad de Chile ya se prepara para lo que será su duelo ante O’Higgins de Rancagua dentro de la Liga de Primera, el que es crucial para los ‘Azules’ en su lucha por el Chile 2, hoy su gran objetivo en el torneo nacional.

Sobre esto, en esta jornada el portero Gabriel Castellón conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y comentó de la importancia que tendrá este partido ante los ‘Celestes’, en la que espera quedarse con los tres puntos.

“El partido del sábado va a ser muy difícil, O’Higgins viene de perder una final, van a querer sumar, vienen peleando por la parte baja de la tabla, entonces se van a jugar su opción de alejarse del descenso. Nuestro objetivo es hoy el Chile 2, nuestro principal objetivo es ir a la fase directa de Copa Libertadores, tenemos que sumar de a tres para asegurar el cupo nosotros”, comienza señalando Castellón.

Castellón responde a las críticas en la U

Castellón rompe el silencio en la U | Foto: Photosport

En uno de lo temas que se profundizó en su conferencia, el guardameta azul habló de las críticas que ha recibido en la Universidad de Chile, en la que agradeció las que son constructivas, señalando que trabaja en ciertos puntos, pero agrega que también ha tenido un positivo rendimiento.

“Las críticas constructivas y más de Sergio (Vargas) se agradecen, para uno es un honor que un arquero como él pueda hacer una crítica constructiva, donde uno puede ir mejorando”.

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“En mi rendimiento si he cometido algunos errores, pero también creo que he hecho buenos partidos, entonces ha sido un tema de altos y bajos”, declaró.

Concluyendo, Castellón sabe que tiene aspectos a mejorar dentro de su juego, los que busca ir perfeccionando y tener los menos errores posibles en el arco de la Universidad de Chile.

“Los aspectos a mejorar los hemos trabajado, estamos trabajando más enfocado en los déficit que hemos mostrado y de a poco hemos ido mejorando. No me acuerdo de mi último error en juego aéreo, de ahí hemos ido mejorando y se han ido cometiendo pocos errores. Tengo que cometer los menos errores posibles”, finalizó.