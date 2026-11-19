El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago recibe esta gran noticia para enfrentar a O'Higgins de Rancagua.

Universidad de Chile se prepara para lo que será su vuelta a esta Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ tendrán un importante compromiso ante O’Higgins de Rancagua, en donde buscarán una victoria para seguir firmes en la lucha por el Chile 2.

Los dirigidos por Fernando Gago, han trabajado con todo para llegar de la mejor forma a este duelo ante los ‘Celestes’, en una de las tres finales que le quedan a la U para lo que es su gran objetivo del Chile 2, el que les permita disputar la Copa Libertadores 2027.

Para lo que será este importante duelo, el estratega azul recibe una tremenda noticia para este enfrentamiento, en la que recupera a un elemento clave para este partido.

Se trata del delantero Maximiliano Guerrero, quien dejó atrás su fecha de suspensión, la que cumplió ante Cobresal y ahora ante O’Higgins de Rancagua, volverá a estar operativo para el DT argentino.

Guerrero vuelve en la U | Foto: Photosport

Con este retorno, Gago podrá contar con la totalidad de su plantel para este duelo crucial por el torneo, en la que buscará citar a sus mejores jugadores a este compromiso para quedarse con el triunfo.

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La Universidad de Chile no quiere ceder terreno en lo que es su disputa por el Chile 2 con la Universidad Católica, en la que buscará sostener su ventaja en estos últimos tres compromisos en el torneo, en donde a los’ Azules’ le queda enfrentarse ante: O’Higgins de Rancagua, Deportes Concepción y Unión La Calera.

En Síntesis

Maximiliano Guerrero regresa a Universidad de Chile ante O’Higgins tras cumplir su suspensión.

regresa a Universidad de Chile ante O’Higgins tras cumplir su suspensión. Fernando Gago dispondrá de todo su plantel para disputar las últimas tres fechas.

dispondrá de todo su plantel para disputar las últimas tres fechas. Universidad de Chile pelea el cupo Chile 2 contra Universidad Católica para Libertadores 2027.