Arrancó Universidad de Chile el Campeonato Nacional de Primera División con dos triunfos, ante Audax Italiano y Deportes Copiapó algo que hace crecer el entusiasmo entre los hinchas.

Además, Gustavo Álvarez en este inicio de temporada tomó una importante decisión y se trata la del portero titular donde el elegido fue Gabriel Castellón en desmedro de Cristopher Toselli.

Ante eso, fue el propio ex golero de Huachipato quien habló sobre la competencia que tiene con el formado en Universidad Católica, la cual lo lleva a exigirse al cien por ciento.

“Es motivante tener una competencia como Cristopher por toda el recorrido y experiencia que tiene. Gran persona y gran arquero y que me lleva a exigir al máximo. Ya después, elige el profe”, sostuvo Castellón.

Castellón: “El profe…”

Sobre los motivos que cree él para que Gustavo Álvarez lo haya elegido, el entretubos dijo desconocer, aunque puede ser por una razón muy potente que él sostiene.

“El profe toma esa decisión. Yo me enfoco en lo que tengo que hacer y en lo que me pide, entregarme al cien. Él conoce mi estilo de juego y quizás puede ser un punto a favor, pero uno siempre quiere hacerlo mejor”, dijo el porteño.

Además, reconoció que espera seguir jugando para así mejor aún más. “Quizás en situaciones de partido, mucha gente espera que uno haga algo más, pero siempre he dicho que jugando uno mejora más. Seguir jugando y ratificar el juego que vamos teniendo”, reveló.

Toselli ha ido quedando más relegado en la U (Photosport)

Castellón valora sus primeros meses en la U

Tras ser campeón con Huachipato, el arquero fue uno de los refuerzos de la U para el 2024 y dijo sentirse bien y cómo ha sido su adaptación en los azules.

“Al llegar a un lugar nuevo habrá nervios, ansiedad y cómo se van a vivir las situaciones. Pero me he sentido muy bien acá en el club. Me siento cómodo, pero con la responsabilidad de seguir mostrando las cualidades”, cerró Castellón.