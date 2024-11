Gabriel Castellón saca pecho por el trabajo del técnico Gustavo Álvarez: "Con él, no..."

Uno que tuvo una buena temporada en Universidad de Chile, sin lugar a dudas fue el portero Gabriel Castellón, quien tras su exitoso paso por Huachipato, recaló en la U para ser el golero de los azules.

Batiendo un importante récord de imbatibilidad y ganando la Copa Chile, son los palmarés del porteño en su primera temporada en el Romántico Viajero, quien desde luego, se mostró feliz con su año custodiando la portería azul.

“Hicimos un año grande. Que la U vuelva a pelear cosas importantes es demasiado grandioso y es lo que la U tiene que hacer. Feliz de pertenecer a este plantel y qué mejor que sumando un torneo como la Copa Chile”, dijo el golero en la mañana de este jueves en las afueras del CDA.

Sobre lo que significa este certamen, pese a no haber sido campeones en Primera División, el ex Santiago Wanderers, dijo que “no hay que desmerecer ningún título, siempre fuimos muy cautelosos en hacer cosas”, afirmó.

¿Y en base a lo que viene? “Dejamos la vara alta. Luego del gran año, no podemos bajar de lo que hicimos de estar peleando el torneo, ganar la Copa Chile y ahora se nos agrega la Copa Libertadores, donde no hay que competir, si no que ir a pelearla, hay que aspirar a cosas grandes”, enfatizó el entretubos.

Castellón y el factor Gustavo Álvarez en su carrera

Desde luego, que el técnico Gustavo Álvarez, mucho le dice a Castellón, ya que con él fue campeón en los acereros el 2023 y ahora, continuaron trabajando juntos en los universitarios, por lo cual se mostró agradecido de su apoyo en estas dos temporadas.

“Obviamente el profe me conoce. Ya llevamos dos años juntos, le hice saber y le agradecí su confianza. El conocer su forma de trabajo también es una responsabilidad. Es un desafío lindo”, reconoció el arquero.

También, se mostró orgulloso del trabajo que ha hecho junto al estratega. “Es un profe que trabaja mucho, que es muy metódico y lleva dos años haciendo grandes temporadas. Con él, no hemos bajado del tercer puesto de la tabla. Eso es que se pelean cosas importantes“, expresó.

¿Sueña con selección? “Uno trabaja por estar en la selección, pero ya pasa por quienes están a cargo y si es que me necesitan o no. Uno siempre está a disposición”, cerró Castellón.

Revisa las declaraciones de Gabriel Castellón