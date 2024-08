Gabriel Castellón y la convocatoria de la Selección Chilena: “Es lamentable que del puntero no haya ningún nominado”

Ricardo Gareca entregó su nómina para los partidos de la Selección Chilena ante Argentina en Buenos Aires y Bolivia en Santiago por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El Tigre decidió no convocar a ningún futbolista de Universidad de Chile, club que actualmente lidera en la Primera División.

Gabriel Castellón fue consultado por la determinación del Tigre, aquello tras la victoria de la U por 4-0 ante Cobreloa en el Nacional. “No sé si no se toma en cuenta a lo mejor lo que se hace aquí en el Torneo Nacional o se mira en menos”, respondió de entrada del guardameta.

El oriundo de Valparaíso lamentó que ningún jugador Azul esté en la convocatoria: “Creo que hemos hecho un gran torneo. Hay muchos jugadores de nosotros que a lo mejor deberían estar por ser el puntero del Campeonato. Hemos perdido dos partidos. No sé si es raro o no, pero es lamentable que del puntero del Torneo Nacional no haya ningún jugador nominado”.

Además, prefiere no hablar de justicia, pero sí menciona que están haciendo bien su labor: “No sé si injusticia, pero los resultados sí te avalan o te dan un respaldo de que se están haciendo las cosas bien Nosotros sentimos eso”.

Castellón describió la mentalidad que tienen los jugadores: “Nosotros trabajamos para la U hoy día, para nuestro presente y trabajamos para nosotros. Después las cosas se van a dar solas”.

Gabriel Castellón opinó sobre la ausencia de jugadores de la U en la nómina de Ricardo Gareca. (Foto: Photosport)

Gabriel Castellón asegura que siempre tiene la ilusión de estar en la Selección Chilena

El golero se refirió a si esperaba un llamado para esta fecha doble de Eliminatorias en septiembre: “La ilusión siempre está. Les repito, no sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión siempre está de poder representar a Chile. Nosotros trabajamos primero para hacer las cosas bien el club y si se da la oportunidad de ir a la selección, siempre vamos a querer hacer lo mejor”.