Emiliano Vecchio dejó Unión Española luego de una irregular campaña y otros hechos extrafutbolísticos que empañaron su segundo paso por los hispanos. Ahora, tras salir del club, el “Gordo” podría recalar en la B de su país.

Se trata del Club Atlético San Miguel de la segunda división trasandina, elenco que está buscando reforzarse de la mejor manera para lograr el tan anhelado ascenso a Primera.

Diario Olé de Argentina indica que de hecho ya existe trato entre las partes, y agregan que: “Desde lo económico ya hay un principio de acuerdo y, de no mediar ningún inconveniente, podría sumarse al conjunto verdiblanco en los próximos días”.

Además, BolaVip Argentina informa que: “Se someterá a la revisión médica para luego estampar la rúbrica en su contrato, y así convertirse en una de las caras nuevas del plantel conducido por Battaglia”.

Vecchio quiso jugar en Boca

Días atrás, siendo ya exjugador del cuadro de Independencia, el exvolante de Colo Colo habló sobre su deseo de llegar a Boca Juniors: “Me gustaría jugar en Boca obviamente. Es el Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, pero me gustaría”.

Emiliano Vecchio está a un paso de llegar a la B trasandina

Sin embargo, tenía claro que muy difícilmente podría ser considerado por el DT Xeneize: “Claramente no debo estar en los planes de Fernando. Hoy Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo”.

Los números de Emiliano Vecchio en Unión Española

Este 2024 en Unión Española, el volante ofensivo de 36 años jugó un total de 23 partidos con la camiseta de los hispanos, siendo titular en 17 de los duelos por el Campeonato Nacional 2024. Anotó seis tantos y dio seis asistencias en 1.557 minutos de juego.