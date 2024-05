Francisco Las Heras, ex jugador de la U en el Ballet Azul, pide banca para un jugador que no tuvo su mejor tarde ante Ñublense.

Gloria del Ballet Azul se aburre y pide banca para este jugador de Universidad de Chile: "No pone fútbol en la U"

Universidad de Chile dejó escapar la victoria ante Ñublense en el día de ayer y no pudo sumar de a tres frente a más de 40 mil espectadores que desafiaron la fría tarde de Santiago, hipotecando en gran parte su liderato de cara al término de la primera rueda.

Si bien el equipo dirigido por Gustavo Álvarez no hizo un mal partido, careció de precisión en los metros finales para poner el gol que le diera la ventaja y, de esa manera, que dependiera de ellos mismos defender la punta del torneo.

Al que no le gustaron para nada las declaraciones de Gustavo Álvarez por partido, donde dice que la U mejoró pese a la igualdad, fue a Francisco Las Heras, histórico ex jugador de Universidad de Chile en el Ballet Azul.

Las Heras quiere ver a Assadi de titular por Mateos. | Foto: Photosport

“Escucho a Álvarez y no estoy de acuerdo para nada. No creo que la U haya avanzado mucho en lo futbolístico. En el segundo tiempo la U fue más ofensiva, pero en base una vez más al esfuerzo, al amor propio. Se agradece, pero falta lo otro: el fútbol”, dijo en su cuenta personal de X (Twitter).

Las Heras va con todo y pide banca para jugador azul para que Lucas Assadi pueda brillar: “¿Por qué Mateos y no Assadi? Después de ver los 20 minutos de Assadi frente al partido completo de Mateos, me hago esa pregunta. Lo que aportó Assadi fue notoriamente mayor que lo aportado por Mateos en todo el partido. Con esto solo concluyo que no es el argentino el hombre que ponga el fútbol en la U”, planteó.

“Hay que darle confianza al chico Assadi, a Sepúlveda, con ellos cambió radicalmente la U en el segundo tiempo. Nuevamente pierde, para mí, dos puntos de local con lo que se acerca Coquimbo y la UC”, complementó en el cierre.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 este domingo 2 de junio cuando tenga que viajar hasta Viña del Mar para desafiar a Everton a las 12:30 del día.