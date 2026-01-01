El delantero argentino, Valentín Castellanos ha logrado generar un importante impacto desde su llegada al fútbol europeo a mediados del 2022, en la que el ex Universidad de Chile llegó al Girona de España y se consolidó inmediatamente en el ‘Viejo Continente’.

Tras su buena temporada en España, para el 2023 el hoy atacante de 27 años dio el salto a la Lazio de Italia, club en el que sigue hasta día de hoy, con un buen rendimiento.

Este nivel, lo ha hecho mantenerse vigente en las grandes ligas y en donde en las últimas horas, una importante noticia se dio a conocer por lo que podría ser su futuro.

Según informó el experto en fichajes, Matteo Moretto en su cuenta de ‘X’, el ex Universidad de Chile tendría todo encaminado para partir a la Premier League de Inglaterra y ser nuevo refuerzo del West-Ham.

Castellanos a un paso de la Premier League | Foto: Getty Images

“Valentín Castellanos cerca del West Ham. Tiene un contrato de cuatro años listo. El delantero ya ha acordado su traspaso. Operación por valor aproximado de 30 millones de euros”, informó.

“Las negociaciones están muy avanzadas entre las partes y pronto se podrá llegar a un acuerdo final. En las últimas horas se han producido nuevos contactos y nuevos avances tras la actualización”, declaró en su cuenta de ‘X’.

Esta transacción podría confirmarse en las próximas horas y desde la Universidad de Chile miran con mucha atención, ya que podrían recibir una importante cifra en caso de hacerse oficial este fichaje.

En Síntesis