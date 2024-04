Universidad de Chile este fin de semana tendrá un importante apretón por una nueva fecha del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ en un repleto Estadio Nacional tendrán que recibir al siempre complicado Coquimbo Unido.

Sobre esto, el periodista Gonzalo Fouillioux tuvo palabra en el programa ‘Balong Radio’ para salir en defensa del criticado atacante, Luciano Pons, quien no ha podido aportar con la cuota goleadora por la que se lo trajo a la U.

“El tema con Pons es que yo he leído juicios muy tajantes sobre él y ha jugado muy poco, porque el primer partido no tocó una pelota contra Audax y lo echaron, después en el Monumental entró con el equipo absolutamente atrás, no entró bien, pero entró en un contexto defendiéndose, en Calama le bajó una pelota bien a Leandro Fernández recuerdo y ahora (Unión Española) llegaron los mejores minutos de él, tuvo cerca del gol”, comenzó declarando Fouillioux.

Siguiendo en aquello, el comunicador expresó ciertas dudas que se han dejado ver con el ex Independiente Medellín, en donde a pesar de su defensa a su persona, indica que es raro que no pueda ser el delantero titular de la U, siendo que fue uno de los grandes fichajes del club para este 2024.

Pons sería titular en la U ante Coquimbo | Foto: Photosport

“Que en esta parte de la temporada Pons sea la tercera opción de Gustavo Álvarez, habla medio de que el fichaje ha generado muchas dudas. La U necesitaba un 9, va a buscarlo y es la tercera opción, es raro”, declaró.

Finalmente, Fouillioux aún mantiene la fe en Pons y pone fichas de que se pueda destapar en la Universidad de Chile, en la que este domingo ante Coquimbo Unido tendrá una importante prueba de fuego para poder saber de que está hecho.

“Todavía tiene muchos partidos para poder demostrar Luciano Pons, sobre todo en un equipo que tiene funcionamiento, creo que ocasiones de gol va a tener”, cerró.