Universidad de Chile se prepara con todo para lo que es su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan tener un gran desempeño tanto a nivel nacional como internacional y para esto, saben que será clave poder aprovechar este mercado de pases y reforzar su plantel.

Sobre esto, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube y se refirió a uno de los grandes nombres que ha tomado fuerza para reforzar a la U, el argentino Juan Martín Lucero, a quien lo ve como una tremenda opción.

“Sería un fichajazo si la U contrata a Lucero, creo que es un gran fichaje, digamos de los delanteros que están dando vuelta con los nombres, si no es el que mejor encuentro, pega en el palo”, parte señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador no duda que dentro de la gran variedad de nombres que ha aparecido en esta ventana de fichajes, la opción del jugador de Fortaleza de Brasil es de las mejores, ya que posee de tremendas cualidades en el área.

Lucero es uno de los nombres que toma fuerza en la U | Foto: Photosport

“Creo que es aspirar a un refuerzo de categoría de verdad, tremendo, es un jugador que hace goles, tiene calidad, se autoabastece, sale del área y tiene bastante criterio, se desmarca muy bien”, declara.

Finalmente, Fouillioux siguió nombrando las grandes cualidades que tiene Juan Martín Lucero, a quien lo ve como un nombre que calzaría perfecto en el esquema de ‘Paqui’ Meneghini para este 2026.

“Es un buen jugador, patea penales, tiene un respetable tiro de zurda y qué decir de derecha, es un buen jugador. Paqui dijo que preferentemente buscaban un jugador que pueda asociarse con Altamirano. Assadi y Aránguiz”, cerró.

