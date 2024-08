Gonzalo Fouillioux y su tajante opinión sobre Lucas Assadi en la U. de Chile: "Para mí no es..."

Universidad de Chile no partió de muy buena forma lo que es su expedición en la segunda rueda del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez llevan dos partidos sin conocer de victorias en el torneo.

Sobre el presente azul, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para referirse a un tema en particular, el cual trata sobre el rendimiento de Lucas Assadi, por quien indicó una extraña sensación que tiene por el jugador.

“Me gustaría poder explicar lo que siento con Lucas Assadi, para mí Lucas Assadi no es enganche, para mí Lucas Assadi no es un organizador, para mí no incide en como juega el equipo”, partió indicando Fouillioux.

Sosteniendo su punto de vista, el destacado comunicador agregó: “yo creo que Lucas Assadi es un muy buen agitador de ataques, muy buen jugador para encontrar entre líneas y que desequilibre, pero la U no juega ni de cerca a lo que gustaría a Assadi que jugara”.

Especificando más por el puesto de Assadi, el panelista del programa citado remarcó en que él no siente como un creador nato al 10 azul y en la que indicó cuál es el puesto perfecto para el jugador, según su visión.

Assadi no ha podido consolidarse en la U | Foto: Photosport

“Yo dudo de que él sea un organizador, él no es un Luciano Cabral, si tiene cierto sentido asociativo, pero yo creo que es un jugador más de dribling, un jugador más de mediapunta, que cuando anda inspirado te puede ganar un partido, pero no es un jugador que te pueda organizar el partido”, remarcó.

Finalmente. Fouillioux sentencia que Lucas Asssdi no es un creador como lo dicen y que además, como jugador aún no está acostumbrado para cargar con la mochila de ser un jugador distinto en la Universidad de Chile, debido a su constante irregularidad.

“Se ha instalado mucho que es el enganche, que es un enganche y que faltaba, yo siento que no lo es, no está jugando bien, pero es un jugador más de ráfagas, de jugadas, más que de el futbolista que lleva el peso del juego”, concluyó.