Mientras Universidad de Chile continúa en el armado de su plantel de cara a la exigente temporada 2025, algunos de sus jugadores siguen siendo seducidos por mercados internacionales.

Es por eso, que el técnico Gustavo Álvarez no sería y sabe que en cualquier momento, puede venir algún club extranjero y llevarse a sus jugadores, en lo que sería un grave dolor de cabeza para el argentino.

Y uno de esos futbolistas es Lucas Assadi, quien a sus 21 años se alista para pelear un puesto en el “once” estelar de los laicos, aunque pareciera que la pista está un tanto pesada para él.

Sin embargo, clubes europeos han puesto sus ojos en el canterano azul y al menos, la posibilidad que emigre ronda de manera potente en los pasillos del CDA en la comuna de La Cisterna.

El club que se quiere llevar a Lucas Assadi

En los últimos días, se dio a conocer que el Toulouse de Francia, equipo donde milita el también chileno Gabriel Suazo, estaba interesado en contar con los servicios del oriundo de Puente Alto y creció la esperanza que así pudiese ser.

Sin embargo, eso no es así y fue en el programa de La Magia Azul en su edición de este día miércoles, en donde revelaron la verdad absoluta sobre el equipo que sigue interesado en Assadi.

Pues bien, se trata del Malmo de Suecia, que nunca ha bajado los brazos por contar con el chileno, tal cual lo vienen haciendo desde hace algunos meses e incluso que se habló de una oferta cercana a los 2 millones de dólares.

No obstante, en la U están alertas y pareciera que lo que no convence aún, es la forma del negocio, aunque no se cierran a nada y bueno, saben que el teléfono en cualquier momento suena desde tierras suecas.

El Malmo insiste por Lucas Assadi (Archivo)

¿Cuándo es el próximo amistoso de la U?

Este viernes 17 de enero a las 20 horas, Universidad de Chile tendrá un nuevo amistoso de preparación de cara a la temporada 2025. El duelo será ante River Plate en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

