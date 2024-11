Universidad de Chile le dijo adiós a su sueño por el Campeonato Nacional , en donde los ‘Azules’ desperdiciaron la gran opción de llevar la lucha por el título a un partido de definición ante Colo Colo , pero su igualdad ante un tanto ante Everton de Viña del Mar los privó de aquello.

Analizando lo que fue este encuentro, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para comentar las situaciones de gol que fallaron Luciano Pons y Cristián Palacios en la U, en la que dejó su letal opinión.

“Es insólito, Pons y Palacios, hoy quedó zanjada la suerte de Palacios y Pons en el futuro de la U”, comenzó declarando Fouillioux

Fouillioux carga contra Gilabert

Este partido dejó una tremenda polémica con el gol anulado a Leandro Fernández a dos minutos del final, en la que todas las críticas cayeron al juez del partido, Francisco Gilabert por su extraña decisión, que le impidió a la U quedarse con el triunfo.

Teniendo en contexto esto, el comunicador encontró insólito que Gilabert haya sido el encargado de dirigir uno de los dos partidos más importantes del torneo, teniendo en consideración lo que había sido su paupérrimo rendimiento en la penúltima fecha en el Cobreloa vs Universidad Católica.

El polémico gol anulado a Fernández | Foto: Photosport

“A mí me llama la atención la designación, a mí me tocó comentar el fin de semana anterior el partido entre Cobreloa y la UC, en donde arbitró Gilabert, donde se cobró una infracción de Mena para justificar un no penal muy llamativo, se trata de una jugada insólita”.

“Es llamativo me parece por parte de Roberto Tobar, que después de un arbitraje así, una de las designaciones de los dos partidos más importantes del campeonato haya sido ratificar a Gilabert, un faulcito, incluso menos que este al que se le cobró a Mena en un apoyo a Espejo”, declaró.

Finalmente, Fouillioux remarcó en que el juez del partido durante todo el partido dejó jugar en demasía y que aquella normativa, no la operó en la polémica acción que terminó significándole la igualdad que dejó sin pan ni pedazo a la Universidad de Chile.

“Había un criterio en el partido, se estaba dejando jugar mucho, en las divididas se dejaba jugar, se estaba cobrando poca infracción”, concluyó.