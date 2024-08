Han pasado ya dos días del Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, y ya se empiezan a sacar ciertas conclusiones del deslucido empate sin goles, en un encuentro que se disputó en un Estadio Nacional repleto de hinchas azules.

En ese sentido, hay un jugador que recibió múltiples comentarios negativos por parte de los simpatizantes de la U por su cometido ante el conjunto Popular. ¿Quién es? El atacante Leandro Fernández, que fue reemplazado por Ignacio Vásquez en el segundo tiempo.

Pese a que el ex Independiente de Avellaneda no se tomó de buena forma la decisión de Gustavo Álvarez, hay algunos que aplauden la determinación del ex DT de Huachipato.

GONZALO JARA LE PONE SUS FICHAS A IGNACIO VÁSQUEZ EN LA U

Gonzalo Jara, bicampeón de América con La Roja, en su rol como panelista de Pelota Parada de TNT Sports aplaudió el ingreso del juvenil del Romántico Viajero en desmedro del experimentado ariete.

“En el primer tiempo, ahora que tocas lo de Leandro Fernández y la posición de Opazo como central por la derecha, siento que Fernández no es extremo, parte de afuera hacia adentro y se termina anulando, con mucha gente al medio se termina perdiendo. El segundo tiempo cambia, porque la U varió en sistema”, manifestó el ex defensor central.

Vásquez mostró personalidad y carácter en su primer Superclásico | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“En ese desorden, lo que hace Vásquez la primera que hizo provocó una situación de gol y ya hizo más que Lea Fernández en todo lo que tuvo, el atrevimiento del entrenador de sacar un referente le cambió la cara”, cerró Jara.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

El siguiente partido de los azules será contra O’Higgins. Se disputará el sábado 17 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio El Teniente.