Juan Cristóbal Guarello realizó un comentario sobre el delantero de la Universidad de Chile, Luciano Pons. El ariete llegó esta temporada a reforzar a la U e ingresó en el minuto 76 en el triunfo de la U por 3-1 ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

“Otra vez Pons no pasó nada, no pasó nada con Pons”, comentó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) en su programa La Hora de King Kong. El comunicador no le ve mucho futuro al centrodelantero de 33 años. “Yo creo que es tremendo candidato a poder irse a mitad de año”, señaló sobre Pons.

Ante la intervención de un auditor, Guarello mencionó que considera que Joaquín Larrivey entregaría un mejor aporte: “Creo que Larrivey en los segundos tiempos sería mucho más aporte que Pons, pero ¿Cuál es el problema de Larrivey? El representante. Si Larrivey no se fue de la U por rendimiento, se fue por problemas de cambio de propiedad”.

El comentarista observa una complicación en Universidad de Chile y regresa a la situación de Luciano Pons: “¿Qué problema veo en la U? Poca banca. El tema Pons van a tener que analizarlo porque necesita un tipo en delantera que pueda resolver. Por el momento, van a tener que esperar a medio año”

Juan Cristóbal Guarello no ve mal la opción de Joaquín Larrivey: “Creo que si en la U no fuera tan fuerte la presencia de la escudería, lo de Larrivey no me parece ninguna locura para traerlo el segundo semestre y tener un golcito cada dos partidos, asegurar tener un 9 que conoce la camiseta, que pese a la veteranía ya en Magallanes demostró que estaba”.

Juan Cristóbal Guarello ve complicada la continuidad de Luciano Pons en Universidad de Chile (Foto: Photosport)

“Cuando se lesionó Larrivey, Magallanes no ganó más. Gran parte de la imposibilidad de Magallanes de hacer la remontada fue que Larrivey se lesionó, pero te va a producir mucho más que Pons, es mucho más jugador. No es mala idea”, añadió.

Por último, aseguró que Luciano Pons no ha aparecido en la U: “Pons no sale en la foto. Uno ve las fotos del partido y nunca está en el cuadro. En el debut lo echaron, contra Colo Colo entró, no apareció, ahora tampoco apareció”.