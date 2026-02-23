El entrenador argentino, Gustavo Álvarez ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto tras lo fuertes rumores que lo vinculan a un importante equipo del fútbol argentino para este 2026.

El DT tras su bullada salida de la Universidad de Chile, se ha mantenido alejado de los rumores de mercados con otros posibles clubes para volver a dirigir, pero durante esta jornada, hay un equipo que aparece como una gran opción para el argentino.

Se trata de Newell’s Old Boys, el conjunto argentino es hoy en día el equipo que aparece como la nueva gran opción para Gustavo Álvarez para volver a dirigir en este 2026.

Así lo informó hace unos instantes el periodista, Germán García Grova en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el conjunto de la ‘Lepra’ ya estaría en conversaciones con el DT.

Álvarez es opción en Newell’s | Foto: Photosport

“Newells apunta a Gustavo Álvarez. Habrá reunión con el DT tricampeón con la Universidad de Chile”, señaló en sus redes.

Se espera que las próximas horas puedan ser cruciales para lo que podría ser este importante movimiento de mercado, en la que Gustavo Álvarez corre con la ventaja para colocarse el buzo y ser el nuevo director técnico de Newell’s Old Boys.

