Universidad de Chile viene de igualar sin goles ante Palestino en un polémico encuentro. La U enfrenta una crisis de no poder ganar, igualando pésimos registros históricos del club.

A través de ESPN, el exfutbolista, Marcelo Barticciotto, se refirió a la problemática de los azules en donde también habló sobre los hinchas que piden el regreso de Gustavo Álvarez.

“Yo creo que Gustavo Álvarez está sobrevalorado. El año pasado hizo competir a la U, e hizo buenos partidos, pero termino perdiendo 9 partidos en el año, es un montón para un equipo grande”, declaró el campeón de Libertadores con Colo Colo.

Cabe destacar que una de los factores que más culpa el hincha azul sobre la crisis del club, es al actual técnico Paqui Meneghini, quien no logra convencer a la hinchada ni a gran cantidad de periodistas.

“Este equipo juega peor que el de Álvarez, por eso está la valoración de Gustavo. Pero recordemos que muchos hinchas, en lo último de Álvarez, no estaban de acuerdo de como jugaba el equipo”, cerró el ídolo del Cacique.

Gustavo Álvarez salió por la puerta chica de la U

El “Romántico Viajero”, no ha logrado ganar ningún encuentro oficial en 2026, en donde acumula dos empates y una derrota en las tres fechas transcurridas de la Liga de Primera.

¿Qué viene para la U?

Los azules buscarán su primer triunfo del año frente a un encendido Deportes Limache el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Será un difícil encuentro para el Bulla, ya que los tomateros marchan como líderes de la tabla e invictos en el torneo chileno.

En síntesis