Universidad de Chile goza de un tremendo momento dentro del Campeonato Nacional y sin duda que el gestor de aquello es el entrenador argentino, Gustavo Álvarez, quien ha impregnado desde un inicio su reconocido estilo de juego dentro del equipo, el que tiene hoy a los ‘Azules’ en la cima del torneo.

Dando detalles de lo que es el éxito azul, el estratega conversó con la prensa previo a lo que es un importante compromiso para la U ante Palestino, en la que indicó en como comenzó a convencer a sus jugadores en su estilo de juego.

“Uno llega a un club con la idea de implantar una idea de juego, en el primer día de entrenamiento, esa idea cuando el plantel la adopta y se convence se transforma en identidad, la diferencia para mí es que idea es a veces y la identidad es siempre”, partió indicando Álvarez.

Manteniéndose en su explicación, el entrenador agrega que la seguidilla de buenos resultados sin duda que van consolidando los procesos y la idea dentro de un equipo, en la que los jugadores cada día que va pasando, se van empapando aún más de estilo de juego, el cuál buscan ir mejorando día a día.

Álvarez vive de un gran momento en la U | Foto: Photosport

“Con los buenos resultados, el jugador se convence y se entusiasma con esa identidad y llega un momento en el que se apropia de esa idea que fue identidad, en muchas cosas que uno dice en los entrenamientos o correcciones, las comienzan a hacer ellos, entonces es donde el DT tiene que acompañar, guiar y liderar el grupo desde ese lugar con un absoluto protagonismo de los jugadores”, apunta.

Finalizando, Álvarez narra con orgullo que hoy en día sus jugadores dentro de la Universidad de Chile están en una etapa bastante importante dentro de su proceso, en la que ya agarraron la idea que planifica el entrenador desde un principio y hoy entre todos buscan la forma de ir mejorando día a día para seguir creciendo y acercarse al objetivo que tienen como plantel, que ese ser campeón.

“Normalmente en los procesos exitosos, que a mí me tocó vivir, pasó eso, hay un crecimiento tan grande que el jugador empieza a ver esa idea, identidad como algo propio y no hay nada como se defiende como a lo propio, se defiende con más tenacidad, con más entusiasmo y más orgullo. Nosotros estamos en esa etapa, me parece que estamos en presencia de un plantel muy orgulloso de lo que ha conseguido hasta aquí y que quiere transformar ese orgullo en éxito y ese éxito en la gloria”, concluye.