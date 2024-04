Gustavo Álvarez no se marea con el liderato de la Universidad de Chile: "Es satisfactorio, pero..."

Universidad de Chile logró un importante triunfo dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se impusieron por la mínima en un apretado encuentro ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Finalizado el duelo, el estratega de la U, Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports y dejó sus impresiones sobre lo que fue este valioso triunfo de sus dirigidos, en el que se mostró conforme con el desempeño de sus jugadores en el terreno de juego.

“Jugamos contra un buen equipo, que viene de menos a más, el primer tiempo empezamos con un protagonismo desde lo territorial y la intensidad, pero sin tanta claridad, no podíamos traducir el dominio en chances de gol y el rival por ahí nos inquietó con algunas pérdidas bajas, pero que no fue más que eso”

“En el segundo tiempo creo que fuimos más claros, al llegar el gol hubo más espacio y porque el rival se adelantó y el equipo gano más en tranquilidad y pudimos aumentar el marcador en varias ocasiones, tuvimos dos tiros en los palos y varias llegadas, entonces terminamos justificando una superioridad que carecía de claridad en los últimos metros”, partió declarando Álvarez.

Álvarez contento con el rendimiento de los ‘Azules’ | Foto: Photosport

Sobre lo que es el puesto de líder que hoy en día tiene el ‘Romántico Viajero’, el argentino no se vuelve loco e indica que el equipo ha mostrado un buen rendimiento, pero en el que no deben de caer y deben seguir firmes en su convicción de seguir mejorando.

“No sé si merecido, nosotros la tabla la miramos, pero miramos mucho más el rendimiento, me parece que la evolución permanente tiene que ser nuestro camino desde que empezamos hasta la fecha 30. Es satisfactorio (el rendimiento) pero no hay que conformarse”, explicó.

Además, el entrenador azul destacó de sobremanera lo que fue el buen rendimiento del defensor David Retamal, quien en esta jornada tuvo su debut en la zaga de la Universidad de Chile, cumpliendo un buen desempeño.

“Fue muy bueno, me parece que el equipo en general hizo un buen partido con los matices que describí, pero David estuvo muy a la altura, ya lo había demostrado en los amistosos, en los entrenamientos me lo mostraba al día a día, así que fue muy bien”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Álvarez habló sobre la gran polémica que se generó en los últimos días en la Universidad de Chile, la que trata de la no citación de Ignacio Tapia, en la que el DT no tuvo pelos en la lengua y explicó la razón de su decisión.

“Ignacio tuvo un problema personal que lo afectó y por estar afectado su rendimiento deportivo bajó y hubo compañeros que estaban mejor preparados para este partido”, concluyó.