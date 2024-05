Canterano de la U no será parte de la nómina de convocados de parte del técnico azul para el duelo ante la UC.

La gran noticia que dio Universidad de Chile en la antesala del clásico frente a Universidad Católica, es la marginación de Lucas Assadi, quien no fue convocado para el partido que se disputará en el Estadio Nacional.

Desde luego, todos esperaban la versión de Gustavo Álvarez, técnico azul, este viernes en la previa del partido y si bien, el entrenador no es tan directo, quedan claras sus versiones.

Ante la consulta por parte de los hábiles de la prensa, señaló que “todos los futbolistas del plantel saben por qué juegan y por qué no juegan y qué es lo que tienen que mejorar”, enfatizó Álvarez.

Sobre la misma, el estratega fue consultado si la decisión fue futbolística o algo ajeno a aquello, pero el técnico fue claro y puso paños fríos al tema. “Decisión Futbolística, como todas las decisiones que tomé con todos los futbolistas que fueron titulares, que fueron a la banca o que quedaron afuera. Los futbolistas pasan generalmente por mi oficina donde les muestro imágenes de lo que hacen y después pasado el tiempo, vemos la profesión”, aseveró.

Álvarez: “Los jugadores pasan por mi oficina”

En relación a lo anterior, el entrenador detalló en qué consiste ese trabajo que se hace personalizado con cada uno de los futbolistas donde se revela quienes juegan y quienes no, de alguna manera.



“Los invito nuevamente a mi oficina y ahí vemos si crecieron o no. Todos los jugadores del plantel pasan por esa instancia, conmigo o con mis colaboradores y es la forma que tengan clarito lo que queremos de ellos, cómo lo están haciendo y por decantación si son el primero, el segundo o el tercero en el puesto”, confesó el DT.



Finalmente y dando a entender que Lucas Assadi no va a jugar este fin de semana, afirmó que “el carácter es parte del rendimiento. Las capacidades suman y la actitud multiplica”, cerró Álvarez.

Álvarez contó intimidades de su trabajo con el plantel (Photosport)

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

Este sábado 18 de mayo de 2024 a las 17:30 horas, juegan la U y la UC el Clásico Universitario 198 en el Estadio Nacional.