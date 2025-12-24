Universidad de Chile oficializó el día de ayer la salida de Gustavo Álvarez, ahora ex técnico de los azules quien no seguirá para la temporada 2026 donde los azules jugarán la Copa CONMEBOL Sudamericana.
El técnico se había mantenido en silencio durante las negociaciones, pero el día de ayer habló en conversación con TNT Sports y explicó cómo fue dar por cerrado su paso por Universidad de Chile en dos temporadas.
“Mi principal objetivo era terminar bien la relación. A nosotros nos vinculaba un contrato de dos años con un tema de una extensión (…) que podía poner la cuestión en un tribunal. Preferí evitarlo”, dijo.
En esa línea, agrega diciendo que “Que haya un reconocimiento, un gesto hacia el club con una cifra acordada por ambas partes. No lo quise terminar con carta documento, aún con posibilidad de irme a cero peso. No es mi forma de actuar”.
Álvarez no atribuye a un hecho puntual el desgaste de su relación laboral: “Me parece que toda relación se va desgastando poco a poco y es normal en todos los ámbitos de la vida. No hubo hechos puntuales de suma gravedad que provocaron una ruptura, sí un desgaste que considero normal”.
Lo único cierto es que Gustavo Álvarez ya no es más el técnico de Universidad de Chile y deja atrás a los azules habiendo ganado el título de la Copa Chile 2024 y la Supercopa de este año obtenida ante Colo Colo.
