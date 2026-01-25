Gustavo Álvarez tuvo un buen paso por Universidad de Chile en las dos temporadas que estuvo al mando del cuadro azul, donde logró el título de la Copa Chile 2024, Supercopa 2025 y le cambió la cara a la U tras varias temporadas para el olvido.

Lo que parecía ser un romance duradero, finalmente terminó de la peor manera posible: el DT forzó su salida del club teniendo contrato para la temporada 2026 y decidió no seguir al mando del Romántico Viajero.

Si bien hace bastante tiempo que no se dejaba mostrar, finalmente el DT volvió a aparecer: Gustavo Álvarez está en Argentina y visitó a Temperley, club al cual defendió como jugador y entrenó hace un par de años.

“¡Qué lindo volver a verte en casa, Gus!” subió el club en su cuenta oficial de X, donde varios hinchas argentinos celebraron la imagen del ex DT azul, mientras que varios fanáticos de la U le expresaron un par de palabras no muy agradables.

En su momento trascendió de que Gustavo Álvarez iba a tomar la Selección de Perú, pero hasta la fecha no hay nada oficial y no se sabe cuál será el próximo destino del DT que le devolvió a Universidad de Chile su ADN competitivo que nunca debió perder.

