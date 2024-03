Ex Ballet Azul detecta el problema de Lucas Assadi en la U: "No habilita a nadie"

La victoria de Universidad de Chile ante Audax Italiano por la cuenta mínima dejó muchas dudas en el entrenador Gustavo Álvarez, así como en los más de 30 mil espectadores que acudieron al Estadio Nacional, siendo una de las grandes preocupaciones, el nivel de Lucas Assadi.

El 10 de la U no hizo la pretemporada completa con el nuevo DT azul por estar con la selección chilena preolímpica, y esa podía ser una razón de su opaco partido, algo que no comparte el ex Ballet Azul, Francisco Las Heras.

“Es difícil poder mirar a futuro, es joven, está casi recién empezando, pese a que ya ha estado dos o tres temporadas con el primer equipo, pero desgraciadamente no hay avance en su juego”, asegura en conversación con BOLAVIP.

Para el otrora lateral “Assadi es hábil, tiene cositas, y yo lo comparo con un jugador que me gusta mucho Mathías Vidangossy, driblea, es rápido, tiene esas características”.

Francisco Las Heras analiza a Lucas Assadi

El problema de Lucas Assadi

Para Francisco Las Heras todo emana de un error en lo que se espera de Lucas Assadi, según él, no es un 10 clásico.

“No es un volante habilitador, él más que nada es encarador y a la larga no sé si a la U le sirve, yo creo que no”, afirma.

Agregando que “la U no tiene un creador y Assadi desgraciadamente no lo es, es un jugador individualista, no habilita y no sé si esto se potencia o aprende, creo que es innato”.

Para el final sentencia todo asegurando que en el último partido “nunca lo he visto que deje a alguien cerca del arco”.