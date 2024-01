Tras la columna del periodista Jorge Gómez, Pelotazo, en nuestro sitio Bolavip Chile, donde daba cuenta de los 20 mejores jugadores argentinos que han pasado por nuestro fútbol nacional, se generaron variadas reacciones entre los fanáticos.

El comunicador eligió a Marcelo Barticciotto como el más importante, donde valoró la figura del ex Colo Colo como jugador trascendental en la obtención de la Copa Libertadores de los albos en 1991.

En segundo puesto, ubicó a Marcelo Espina, quien también fue un elemento trascendental del cacique en el cierre del Siglo XX y arrancando el tercer milenio, ganando títulos a nivel local.

En tercer puesto, Gómez ubicó al ex Universidad de Chile, Leonardo Adrián Rodríguez. El lugar designado al ex mundialista argentino en Estados Unidos 1994, generó muchas reacciones entre los aficionados del fútbol y ojo, no todos ligados al mundo azul.

El pueblo habló: Leo Rodríguez elegido como el mejor argentino en Chile

Tras este ranking, nuestro portal sometió al escrutinio popular y que sea la gente, el hincha del fútbol quien eligiese al mejor jugador argentino que ha pasado por nuestras canchas.

Y el pueblo habló y fue el bicampeón de Copa América el más votado, pero eso no fue todo y hubo otra arista que hace aún más valorable el triunfo del Leo Rodríguez.

El ex 10 azul ganó con el 50% de los votos de los navegantes en nuestro portal. En segundo lugar se ubicó Marcelo Barticciotto con 20% y en tercer puesto, el ex goleador de Universidad Católica, Alberto Acosta con un 10%.

¿Marcelo Espina? El Cabezón se ubicó con un lejano 2% de los votos, en lo que demuestra que el aficionado habló. Así es el fútbol, así es la democracia.

Así votaron los hinchas (Captura Bolavip)

¿Cuántos goles anotó Leonardo Rodríguez en la U?

El ex seleccionado argentino tuvo dos períodos en Universidad de Chile. El primero fue entre 1995 y 1996, el segundo entre 1998 y 2000. En total, el Leo Rodríguez convirtió 36 goles.