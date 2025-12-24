Gustavo Álvarez ya no es más el técnico de Universidad de Chile, toda vez que el cuadro azul anunciara ayer en un comunicado que el trasandino no será quien comande al equipo en la temporada 2026.

A las horas después, Gustavo Álvarez habló con TNT Sports y explicó sus razones. Ahí, también, le preguntaron si manejaba ofertas y si ese fue un factor para dejar el banco de Universidad de Chile tras dos temporadas y dos títulos en su haber.

Álvarez se despidió del hincha azul. | Foto: Photosport

Sin pelos en la lengua, Gustavo Álvarez aseguró que, de momento, no maneja absolutamente ninguna oferta tras su salida del cuadro azul: “No tengo ninguna oferta de trabajo. Yo consideré que era un proceso desgastado, que lo mejor para ambas partes era un cambio”, dijo.

Álvarez despeja dudas de que su renuncia a Universidad de Chile haya sido por tener una oferta para partir: “Lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente y sin ningún interés o conveniencia en el futuro”.

Ahora, habrá que esperar con el correr de los días si aparece alguna oferta por Gustavo Álvarez, pero lo cierto es que en su momento fue tentado por la Selección de Perú e incluso se habló de que la Selección Chilena podría estar tras sus pasos.

En síntesis

