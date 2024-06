Oleado y sacramentado, Universidad de Chile se medirá ante San Antonio Unido, cuadro de La Liga 2D, en los cuartos de final de la fase regional centro norte de la Copa Chile, en duelos de ida y vuelta.

Ahora bien, bajo ningún aspecto los dirigidos de Gustavo Álvarez se pueden relajar y es algo que sostiene Héctor Hoffens, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE, dijo que la U no debiese tener inconvenientes, pese a que ante Municipal Puente Alto la pasó muy mal a ratos.

“La U no debiera tener ningún problema en vencer a San Antonio si hace las cosas bien, el técnico debe hacer las cosas bien y no inventar. Creo que Puente Alto en varios aspectos pasó a la U por arriba”, sostuvo el recordado Chico Hoffens.

Agregó que espera que los azules no sufran lo que vivió hace algunos años el mismísimo Real Madrid, cuando en una Copa del Rey fue eliminado por un modesto equipo. “El SAU tiene jugadores más de experiencia, la U no puede vivir lo que le pasó al Real Madrid hace algunos años, de eso se deben preocupar, que no les ocurra lo mismo”, afirmó.

Hoffens sale a matar a Cristóbal Campos

En el duelo ante la Gaviota, La U tendrá como rival a su ex portero, Cristóbal Campos Véliz por lo que será un duelo con mucho morbo. No obstante, el ex jugador azul le mandó un recado a Johnny Herrera que deje de defender al portero del SAU, ya que él era un mal elemento en el camarín laico el año pasado.

“Le prenden velitas a ese arquero y él tenía el caos en la U. Johnny Herrera le prende velitas”; comentó muy molesto el entrevistado para luego cerrar con un “seamos consecuentes con la vida, por favor. Seamos responsables, con la educación, con la conducta del futbolista. De eso debemos tener respeto”, concluyó Hoffens.