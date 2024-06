La U avanzó de ronda en Copa Chile tras vencer por 5 a 1 a Municipal Puente Alto. Universidad de Chile no contaba eso sí, con que antes de los 2 minutos de juego, Matías Bravo, enmudeciera a todo el estadio tras marcar el 1 a 0 para los puentealtinos.

El jugador de Puente Alto, confesó ser fanático hincha azul una vez finalizado el encuentro, y en conversación con BOLAVIP, no ocultó su agradecimiento a Colo Colo, club en el que hizo gran parte de sus divisiones inferiores y compartió camarín con expromesas del “Cacique”.

En primera instancia, el destacado atacante declaró: “Primera vez que jugaba un partido de esta envergadura con el actual puntero y uno de los tres más grandes de Chile. Desde que supe que jugaba con la U fue como un sueño de pequeño, más en el Nacional, donde han pasado jugadores de talla mundial. Es un recuerdo que queda para toda la vida“.

Sobre el gol que le anotó a Universidad de Chile, agregó: “Quedé en shock, no lo podía creer ya que ellos son un equipo grande. En las fotos que se han compartido, se ve la cara que tengo de sorprendido. Mis compañeros celebrando, fue un momento hermoso que quedará en mi historia. Sabíamos que iba a ser difícil hacerle un gol a la U, con un arquero seleccionado nacional. Nunca imaginamos empezar ganando pero gracias a Dios se dio”.

“Si bien yo soy hincha de la U, fueron muchas emociones. En ese momento me sentí super contento. Fue algo muy lindo hacerle un gol al equipo del que eres hincha, es algo muy gratificante”, cerró sobre este tema.

El gran recuerdo de Matías Bravo en Colo Colo

Pese a reconocer su amor por Universidad de Chile, Matías Bravo luce con orgullo su formación en Colo Colo. Allí forjó grandes recuerdos junto a Matías Ferrari, excanterano albo que también defiende los colores de Puente Alto y fue titular en la derrota ante los azules.

“Llegué a los 12 años a Colo Colo, para mí fue muy difícil adaptarme porque venía de Talca solo con mi papá. Solo lo tenía a él. Después con el tiempo me hice amigo de Matías Ferrari. Él y su familia fueron fundamentales en el proceso durante esos años”, destacó.

Sobre sus recuerdos en los pastos de Pedrero, recalca: “De mi paso por Colo Colo es algo que siempre llevaré en el corazón. Es algo fundamental en mi desarrollo personal y profesional. Aprendí valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia”.

Matías Bravo enfrentando a Carlos Palacios

Posteriormente, recordó las amistades que hizo con jugadores que también tuvieron pocas y nulas chances en el “Cacique”: “Tuve la oportunidad de compartir con jugadores muy talentosos. Felipe Loyola, Williams Alarcón, Matías Ferrari, Branco Provoste. Varios de ellos ya en el alto nivel y seleccionados. Esas experiencias forjaron mi carácter y me dejaron muchos amigos”.

“Recuerdo que nos juntábamos en la casa de Ferrari con Provoste, Loyola, Vega. nuetras familias compartían, hacíamos partidos contra los papás. Fueron momentos hermosos, de muchos viajes, concentraciones, muchos campeonatos que ganamos juntos. Estoy muy agradecido de Colo Colo por formarme como persona y profesional. Gracias a ellos soy lo que soy hoy en día“, remarcó.

Luego, tuvo palabras de agradecimiento para sus formadores en Macul: “En 2012 el profe fue Agustín Salvatierra. Él fue muy profesional conmigo y con el equipo. En 2015 compartí con Carlos Véliz, hoy en San Antonio, estoy muy agradecido por sus palabras y sus consejos en ese período”.

Tal y como muchos canteranos, debió salir en busca de oportunidades tras no ser considerado, por lo que recalcó: “Salí de Colo Colo porque ese término de año me comentaron que iba a tener pocas oportunidades. Por eso con mi papá decidimos no continuar y emigrar. Ahí llegué a Audax y ellos me dieron la oportunidad de seguir desarrollándome como persona y profesional. Eso me ayudó bastante tuve entrenamientos con el primer equipo de Audax. Fue un momento muy lindo de mi corta carrera como jugador”.

Finalmente sobre este tema, recuerda con alegría las bromas que recibía por parte de sus compañeros al ser hincha de Universidad de Chile: “Muchos compañeros sabían que era de la U, pero lo agarrábamos para la risa. Hasta el día de hoy Ferrari me tira tallas. Éramos niños y disfrutábamos lo que estábamos haciendo”.

Los representantes: ¿Un problema o una oportunidad en el fútbol?

Conversando con Matías Bravo, mencionamos el tema de la representación de jugadores. Según sus palabras, confiesa que el no tener representante puede jugar en contra a la hora de encontrar oportunidades en algún club.

“En mi experiencia vi como algunos de mis compañeros, viendo el talento que tenían, no avanzaron en su carrera como merecían. En varios casos pude ver que la influencia de tener representante era un factor determinante en la toma de decisiones. Eso afectaba en las oportunidades de quienes no tenían representante o alguien que respaldara”, destacó.

En esa línea, Matías Bravo añadió: “Eso fue desalentador, porque en el ambiente del fútbol, las oportunidades debieran basarse en el rendimiento en el campo de juego. De igual forma, eso me enseñó a enfocarme en lo que estaba bajo mi control, que es mi desempeño, mi actitud y la dedicación que le ponía en el día a día”.

Posteriormente, recalcó cómo lo perjudicó personalmente el hecho de no tener representación: “Este año fui a probarme a varios equipos y el no tener representante influyó en no quedar en los equipos donde fui a probarme”.

¿Llamado a Universidad de Chile? Matías Bravo se proyecta hacia el futuro

Con inferiores en Colo Colo, pasos por Audax Italiano, Real San Joaquín y Santiago City, el actual delantero puentealtino se tiene fe de cara al futuro, y avisa a los clubes de primera que tiene las condiciones suficientes para llegar al profesionalismo.

“En el equipo que me toque estar lo haré de la mejor manera. Siempre defendiendo la institución y dando lo mejor de mí”, dijo con confianza.

Finalmente, remarcó: “Siento que cumplo con todas las condiciones y me siento preparado para estar en cualquier plantel. Mi desempeño se vio reflejado el día lunes ante el puntero del fútbol chileno. Solo busco la oportunidad para poder demostrar el jugador que soy. Espero que a fin de año llegue lo que tanto espero, la oportunidad de llegar al futbol profesional”.