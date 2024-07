Se espera que en los próximos días, Charles Aránguiz llegue al país para hacer todo lo relacionado para firmar como nuevo jugador de Universidad de Chile, hasta diciembre de 2025.

Ahora, una de las grandes interrogantes es si el Príncipe podrá jugar en el equipo junto a su compadre, Marcelo Díaz, reviviendo la gran dupla que alcanzó la Copa Sudamericana el 2012 con los azules y el bicampeonato en Copa América con la selección chilena.

Sin embargo, fue Dante Poli quien en ESPN dijo que ambos no pueden jugar juntos y que si de él dependiera, saca al Chelo para dejar su lugar al puentealtino. BOLAVIP CHILE fue a buscar opiniones y recabó la de Héctor Tito Awad.

El legendario comunicador, no dudó un segundo en decir que respeta la postura del ex mundialista sub 17, pero que para él pueden jugar los dos a la vez. “Se puede dar lo que dice Poli, pero mi opinión es que pueden jugar los dos más un volante de corte”, afirmó Awad.

El recordado comunicador, agregó que “quizás, Marcelo pueda salir antes de los 90′ minutos porque se cansa, pero debieran partir los dos juntos con ese volante de corte que te digo, pero al profe no le gusta ninguno”, sentenció el periodista.

Awad cree que ambos pueden jugar juntos, sin problemas (Archivo)

Tito Awad y sus conceptos para Lucas Assadi e Ignacio Tapia

Armando el sector del mediocampo, el contertulio del Show de Goles pidió que Lucas Assadi, se siente en el banco de suplentes. “Díaz con Aránguiz, un volante creativo que yo creo que Assadi no puede ser, hay que darle descanso. Ha jugado cuatro partidos y en ninguno me ha llamado la atención”, enfatizó.

Finalmente, no desprecia la opción de Ignacio Tapia como el tercer zaguero. “Dependiendo del rival. A mi me gusta que juegue con línea de tres porque esa es su filosofía del fútbol, pero le está faltando ese jugador. Yo creo que Tapia lo puede hacer, perfectamente”, cerró Awad.