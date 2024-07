Luego del empate ante Cobresal y la derrota frente a Audax Italiano, ambos como visita, los rostros no son para nada felices en Universidad de Chile, puntualmente, porque el equipo perdió la punta del Campeonato Nacional de Primera División.

Y uno de los temas que más ha rondado en el ambiente azul es la situación de Marcelo Morales, quien aún no resuelve su futuro con la U y está en veremos lo que verdaderamente ocurrirá con él.

Además, ha tenido que salir del equipo estelar y si bien el entrenador Gustavo Álvarez ha indicado que la decisión ha pasado exclusivamente por él, lo concreto es que en el aire se genera la duda sobre si salió por determinación deportiva o de otra índole.

Es por eso, que el nuevo jugador, Antonio Díaz, es quien ha ocupado su puesto como lateral izquierdo y no ha deslumbrado como se pensaba, teniendo un cometido aceptable, pero no deslumbrante.

La gran oportunidad que se le presenta al Shelo Morales

Pues bien, una gran posibilidad, podría, presentarse ante los ojos del Shelo y va de la mano de Lucas Assadi, ¿Cómo? Así es, tal cual. Si se comprueba que el “10” de la U sufre el esguince grado 1 que se comentó, es muy probable que en el CDA, opten por cuidar al jugador.

Esto abriría una gran ocasión para el zurdo, ya que sin Assadi, no habría un sub 21 en cancha y si bien los azules van muy encaminados en esa arista y les restan 479 minutos para completar el mínimo requerido, lo cierto es que debiese ser un tema que la U pueda resolver prontamente y Morales cumple con esa situación. Vale mencionar, que deben ser incluidos en la nómina de partidos, pero no necesariamente que sean titulares.

Las otras opciones para reemplazar a Assadi podrían ser Ignacio Vásquez y David Retamal, pero quizás, el estratega opte por uno con “más oficio”, para medirse ante el León de Atacama.

Al menos la situación está planteada y veremos si definitivamente todo ha sido deportivo o hay algo más oculto en lo del zurdo, Marcelo Morales.

Álvarez y la gran interrogante para el fin de semana ¿Usará a Morales? (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 4 de agosto a las 17:30 horas Universidad de Chile recibirá a Deportes Copiapó por la fecha 18 del Campeonato de Primera División. El duelo se disputará en el Estadio Nacional.