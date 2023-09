En Universidad de Chile ya piensan en lo que será el trascendental compromiso ante Deportes Copiapó, donde el Romántico Viajero intentará dejar atrás los malos resultados y buscara seguir escalando en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Y es que los dirigidos por Mauricio Pellegrino necesitan imperiosamente una victoria para callar las críticas de los hinchas azules y así poder meterse de lleno por un cupo a copas internacionales.

Pellegrino sigue en la cuerda floja en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

En el programa La Magia Azul, el comentarista deportivo Héctor Tito Awad se tomó un minuto para hablar del actual rendimiento del delantero Leandro Fernández y compararlo con Patricio Rubio, actual jugador de Ñublense.

“Leandro Fernández no ha rendido pero para Pellegrino es prioridad, está lejos de ser un refuerzo ¿Cuántos goles ha hecho? Era un refuerzo”, señaló en el arranque el comunicador.

“Fernández en Argentina jugaba con un centrodelantero y la U no lo tiene. Me refiero a un atacante firme, potente. Leandro con Nicolás Guerra recibe la pelota y ve al área y no hay nadie”, agregó el contertulio de la U en el programa Show de Goles de TNT Sports.

“Para mí el Pato Rubio es mejor que Leandro Fernández. El Pato Rubio cojo es más que Fernández, además nos dio un campeonato”, concluyó.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile tendrá que viajar este domingo 24 de septiembre para enfrentar a las 15:00 horas a Deportes Copiapó, en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla.