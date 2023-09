Mal la está pasando Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro. A los problemas con la hinchada por según ellos, el poco compromiso con el club, se suma la reciente lesión de la cual, el propio cuadro brasileño dio cuenta a través de un comunicado y que lo tendrá alejado por un tiempo de las canchas.

Por tal razón, es necesario reencantar a Turbomán y que vuelva a sentirse importante en un equipo, situación que los hinchas de Universidad de Chile siguen muy de cerca, como también la dirigencia de Azul Azul.

Y es que según información que maneja Bolavip Chile, desde hace algún tiempo, ya han existido consultas y sondeos con cercanos al Mesías de Renca, sobre cuáles son sus pretensiones futbolísticas en el corto y mediano plazo y por cierto, si está el deseo de regresar a los azules, del delantero que en noviembre próximo cumplirá 34 años y que tiene contrato vigente con los de Minas Gerais hasta diciembre de 2024.

Vale recordar, que en noviembre de 2022, Diario La Tercera consignó que la regencia azul le ofreció a Vargas ser el gran refuerzo para la presente temporada, pero que el goleador habría desistido de aquella idea por considerar que aún no era el momento de volver.

Escenario, que casi un año después, sin duda ha cambiado donde el atacante no es titular en su equipo, sigue siendo criticado y ha ido perdiendo toda opción de estar en la selección chilena y que quizás, en la U, pueda recuperar, considerando que es el segundo goleador histórico de La Roja.

“Me gustaría volver a la U”

De todos modos, en la cabeza de Turbomán siempre ha estado retornar a Universidad de Chile. En marzo de 2020 en diálogo con Redgol, sostuvo que “El sueño de cualquier jugador es retirarse en el equipo que lo levantó en su plenitud y sí, me gustaría volver a la U. Pero todavía no. A pesar de que tengo 30 años, me siento joven”, dijo en aquel entonces Varguitas, no cerrando la puerta de lleno a los azules.

Vargas siempre hace guiños para volver a la U (Instagram)

Su novia, también ha hecho publicaciones con la U de por medio ¿Se vienen a Chile? (Instagram)

¿Cuántos goles anotó Eduardo Vargas en Universidad de Chile?

El Mesías de Renca llegó a comienzos de la temporada 2010 a Universidad de Chile y en su debut marcó ante Cobresal en la goleada por cinco a uno ante los mineros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha, en ese momento, Campeonato de Apertura, que tras el terremoto se transformó en un torneo largo.

Con la camiseta azul, Vargas anotó 31 goles, de los cuales, once fueron en la Copa Sudamericana del año 2011 y que le permite hasta la fecha, ser el máximo anotador de los estudiantiles en torneos internacionales con 13 conquistas.