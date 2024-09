Hijo de Sandrino Castec actualiza el estado de salud del ex goleador de Universidad de Chile: "Está extremadamente grave"

Lamentablemente, no son buenas las noticias que llegan de parte de Sandrino Castec. El ex delantero de Universidad de Chile, se encuentra internado desde hace más de cinco meses, tras sufrir un shock séptico.

Además, en este tiempo, se ha contagiado de otros virus intrahospitalarios, de los cuales ha podido recuperarse, pero en general, el Bombardero no muestra mejorías en su estado de salud.

BOLAVIP CHILE conversó con su hijo del mismo nombre, quien hizo una actualización del presente de Castec quien está internado en el Hospital Sotero del Rio. Penosamente, las noticias no son muy buenas.

“Ha estado en un círculo vicioso la salud de mi viejo, donde por el motivo que ingresó no ha sido resuelto. Nos han dicho muchas cosas del por qué no se puede resolver esto de los cálculos renales, ya que hay un riesgo grande que fallezca en estas hipotéticas cirugías que se puedan hacer”, afirmó Sandrino hijo.

A su vez, informó que el panorama no es para nada alentador y que el ex goleador, se debilita cada vez más. “Se volvió agravar, está extremadamente grave y lo volvieron a entubar, porque entró en el cuarto shock séptico. Ha salido bien de los otros tres, pero no sabemos si este cuarto lo va a aguantar”, expresó.

Finalmente, reveló que son horas cruciales para el ex atacante de 64 años. “Ha dado la pelea, creo que el hecho de haber sido futbolista lo ha favorecido, pero no se en las condiciones que está ahora, cómo va a aguantar. Estas horas, son más complejas que las de antes, si ya lleva cinco meses hospitalizado”, concluyó.

El desesperado llamado del hijo de Sandrino Castec

También, dio cuenta del interés que ha generado el estado de salud del Bombardero en Universidad de Chile, clubes y misma ANFP, donde lanzó una crítica dando a entender que no existe mucha preocupación.

“Hemos recibido ayuda del SIFUP y otros entes. El club se preocupó al principio, ahora ya no preguntan. Desde la ANFP o la selección chilena nunca tuvimos un llamado de ellos. Los ex jugadores de la U ayudaron a mi papá, monetariamente, igual que ex jugadores del Audax Italiano, pero como club, ellos tampoco”, cerró Sandrino hijo.