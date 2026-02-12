Los hinchas de Universidad de Chile tienen un sueño latente y se llama Jorge Sampaoli. A más de 13 años de su salida, el entrenador argentino sigue siendo recordado con cariño por los seguidores laicos.

Es por ello que ante su reciente partida desde Atlético Mineiro, los fanáticos del conjunto estudiantil exigieron su retorno a través de redes sociales. Lo quieren volver a ver vestido de azul.

Incluso, más de un forofo universitario aprovechó para pegarle a la cúpula institucional y solicitar el adiós de Francisco Meneghini. El actual estratega del club no ha convencido desde su arribo.

“Denle solo un año de contrato y se viene ya, el pelaito te saca campeón 5 fechas antes del término del torneo” y “El DT para el centenario” fueron parte de los comentarios a través de X.

Con esto, queda más que demostrado que el legado de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile será imborrable: cosechó la Copa Sudamericana 2011 y se coronó tricampeón de Primera División.

Los fanáticos de Universidad de Chile quieren a Jorge Sampaoli. (Foto: Getty Images)

Hinchas de Universidad de Chile piden a Jorge Sampaoli