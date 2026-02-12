El Atlético Mineiro ha oficializado la salida de Jorge Sampaoli tras alcanzar un acuerdo mutuo para rescindir su contrato este jueves 12 de febrero.

Nuestro conocido técnico argentino cierra así una etapa de solo cinco meses al mando del primer equipo, marcada por un inicio irregular en el Brasileirao y resultados que no cumplieron las expectativas de la directiva.

El destino del estratega se selló tras el empate 3-3 como local ante el Club de Remo. Con este resultado, el equipo solo sumó dos puntos en tres fechas del Brasileirao, tras haber igualado previamente con Palmeiras y caído ante Bragantino.

La institución confirmó que para el próximo compromiso frente a Itabirito, programado para este sábado 14 de febrero en Nova Lima, el equipo será dirigido de forma interina por el asistente Lucas Gonçalves.

Balance estadístico: 2025 – 2026

Sampaoli asumió el cargo en septiembre del año pasado en reemplazo de Cuca. Aunque llevó al equipo a la final de la Copa Sudamericana 2025 (donde perdió por penales ante Lanús), el rendimiento en la liga local fue de más a menos. Los datos de su gestión actual reflejan:

Partidos dirigidos: 34 duelos.

34 duelos. Resultados: 10 triunfos, 16 empates y 8 derrotas.

10 triunfos, 16 empates y 8 derrotas. Rendimiento en 2026: Solo 2 victorias en 10 encuentros disputados.

Jorge Sampaoli se volvió a quedar sin club

Comparativa con su primera etapa

Este ciclo contrasta con su exitoso paso por Belo Horizonte en 2020. En aquel año, Sampaoli dirigió 45 partidos, logrando 26 victorias, 9 empates y 10 derrotas, periodo en el que además se coronó campeón del torneo estatal de Minas Gerais.

A pesar de contar con una de las cinco plantillas más costosas de la temporada anterior, el equipo terminó el pasado Brasileirao más cerca de la zona de descenso que de los puestos de vanguardia, precipitando el fin de la era del técnico casildense en “O Galo”.