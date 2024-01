Universidad de Chile enfrenta su último partido en la Copa Verano 2024 ante Coquimbo Unido. Gustavo Álvarez aprovechó la instancia para probar alternativas de cara al debut en el campeonato nacional.

Sin embargo, esta decisión trajo consigo una fuerte crítica de los hinchas. Es que la U se alejó bastante de la presentación ante Universidad Católica y por varios pasajes fue superado por el elenco de Fernando Díaz.

A tal punto que el principal blanco de críticas fue Emmanuel Ojeda. El argentino apareció en la posición que ocupa Marcelo Díaz para quedar como eje del medio campo y poder meterse entre los defensas como un central más.

Pero a diferencia de lo hecho contra la UC, el ex Rosario Central no pudo repetir su rendimiento. A tal punto que su nombre se volvió en tendencia en X, también conocida como Twitter. “Qué pasa con ese medio muy lento”, “No puede ser nuestra salida, es impresentable” y “debería estar retirado”, fueron parte de las críticas contra Ojeda.

Las críticas contra Emmanuel Ojeda

¿Cuándo debuta la U en el campeonato nacional?

Universidad de Chile inicia oficialmente la temporada 2024 ante Cobresal el próximo 18 de febrero. Tras ello, recibe a Audax Italiano el 24 de febrero y luego va de visita ante Copiapó el 4 de marzo.