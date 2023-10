Histórico de la U no quiere ver ni en pintura a Gustavo Costas: “Me da risa que lo quieran instalar acá es una falta de respeto hacia Pellegrino”

Universidad de Chile aún tiene mucho por jugar en el fútbol chileno. El equipo estudiantil busca su chance en algún torneo internacional para 2024, pese a que en su momento el cuadro azul estuvo liderando la Primera División. La danza de nombres ya se activó en el Centro Deportivo Azul, pese a que aún le queda contrato vigente hasta fines de año al técnico argentino.

Uno que toma fuerzas para poder dirigir a la U en 2024 es Gustavo Costas. El ex DT de Palestino salió por la puerta trasera de su aventura en Bolivia. El nombre no gusta para nada en el corazón de los históricos del Romántico Viajero. En diálogo con Bolavip, Horacio Rivas, le cierra la puerta al transandino.

“Me da risa que suene él, porque no creo que la U apunte a algo así. Yo creo que estamos un ambiente y un tiempo donde van a empezar a aflorar muchos nombres. Insisto, me da risa que lo quieran instalar acá es una falta de respeto hacia Pellegrino, quien está trabajando. Ya se transforma en una situación confusa“, sentenció Rivas.

Además, el ex zaguero azul indicó que “las cosas se deben haber conversado y se debería saber que Pellegrino va a estar hasta fines de año. Me da risa lo de Costas, creo que aflore otro nombre de técnico con uno trabajando sencillamente no corresponde”.

Gustavo Costas suena con fuerza en la U para 2024 (Photosport)

Cierren por fuera

Rivas está impregnado de lo que necesita la Universidad de Chile, aunque él también es respetuoso de lo que está haciendo Pellegrino como entrenador. El Care’pato cree que hay que cerrarle por fuera a todos los trascendidos y rumores que traen a Costas como DT azul en 2024.

Sin duda, el ex comentarista de TNT Sports afirma que hay que tener decencia por el proceso que se está desarrollando y que dura hasta fines de 2023.

“No creo que la U vaya a mirar con buenos ojos la posibilidad de traer a Costas a la U y menos si tiene un técnico en ejercicio. De verdad, no me lo imagino y me quedo con el hecho de que Pellegrino esté acá”, añadió.

Tristeza por él

Rivas piensa que el foco de la U debe estar en salvar la temporada, lograr algo importante y que la situación sobre su entrenador ser resuelva posteriormente terminada la temporada.

El ex azul siente algo de tristeza por Pellegrino, ya que debe ser difícil para él llevar a cabo su proceso, con varias fechas aún en juego, y que suene un reemplazante.

“Me quedo con el hecho que Pellegrino está acá. Es triste para un DT que eso pase, por la situación que se puede encontrar él en lo personal y por el equipo, es duro que el entorno siga dando nombres cuando aún queda mucho campeonato por jugar es algo triste, penoso”, terminó.