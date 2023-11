Universidad de Chile logró una importante victoria el pasado fin de semana tras imponerse por un sólido 3-1 ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario, en un resultado que el permite a los ‘Azules’ seguir soñando con el cupo a la Copa Sudamericana.

Ante lo que fue este partido, un histórico del club como lo es Martín Gálvez, conversó en exclusiva con Bolavip Chile y abordó lo que ha sido el gran rendimiento de Cristopher Toselli y Matías Zaldivia, quienes dejaron atrás su pasado en los archirrivales de la U y hoy mojan con todo la camiseta del ‘Romántico Viajero’, en la que incluso hasta los perfila como futuros capitanes.

“Para mí no es tema, tengo extraordinarios recuerdos de Héctor Díaz, que llegó de Audax y se convirtió para nosotros en un referente, hay muchos, en la trayectoria no recuerdo, pero hay muchos del Ballet Azul, que no eran de cadetes de la U, por lo tanto, si se gana la camiseta y demuestra tener la sangre necesaria para liderar una campaña que no es fácil por la presión mediática, bienvenido”, comenzó indicando Gálvez.

Siguiendo con aquello y pensando en el futuro de ambos jugadores dentro del club, el ‘Tincho’ le pone tarea a la dirigencia para renovar al portero y junto a Zaldivia, ser los grande estandartes de la U en el próximo año.

“A Toselli hay que renovarle, le renuevo a ojos cerrados. Zaldivia, de haber estado en Colo Colo, son profesionales del fútbol, por lo tanto, si son aporte, hay que echarle para adelante nomás y no estar pensando tonteras”, declaró.

Toselli y Zaldivia se han consolidado en la U | Foto: Photosport

Sobre los cuestionamientos a su pasado de ambos jugadores, el otrora jugador indica que varios jugadores sin tener un inicio por la U, pudieron hacer historia en el club: “¿Leo Rodríguez era de la U cuando llegó?, ¿Rogelio Delgado?, ¿Superman Vargas? y hoy donde los tenemos, en un altar. Que hagan su carrera para quedar en un altar”.

Finalmente, Gálvez confiesa de una arenga que le hizo el plantel hace un tiempo, en la que dejó muy en claro que en un club grande como la U es en el que deben saber brillar y mostrar sus grandes cualidades futbolísticas.

“Les comenté a los jugadores del plantel ‘es ahora cuándo tienen que ser figura, no en Calera, no en Antofagasta, no en Curicó y no en La Serena, es ahora y aquí, se van a ir y no van a volver. Si quieren escribir sus letras doradas, es aquí y ahora”, cerró.