Universidad de Chile sigue sin convencer de la mano de Francisco Meneghini. El entrenador argentino no pudo derrotar a Palestino y los dardos apuntan hacia él: comienza a tambalear en el puesto.

Sin embargo, no todos los comentarios sobre el DT son destructivos. Un histórico de la escuadra estudiantil pidió tenerle paciencia a pesar de los malos resultados conseguidos. ¿Su nombre? Cristián Olguín.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado delantero saltó en defensa del estratega azul. Sabe que está en la cuerda floja, pero no lo quiere empujar al vacío.

“Es una cosa de adaptación al nuevo técnico, a los nuevos jugadores. Yo creo que a la U le va a faltar mucho trabajo para volver al rendimiento que tuvo el año pasado”, comenzó indicando.

“Hay que dejar trabajar tranquilo al nuevo entrenador, sabiendo que no está jugando bien y que no está haciendo bien las cosas. Pero hay que darle tiempo, el campeonato recién empieza”, agregó.

Francisco Meneghini es un mar de dudas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Su reclamo por Universidad de Chile

Finalmente, el retirado goleador se refirió al gol anulado a Charles Aránguiz por mano previa de Matías Zaldivia. Para él, no hay dudas de que el cobro podría haber sido otro.

“Yo creo que lo movieron justo a Matías Zaldivia. Pero no fue una mano descarada. Yo creo que siguen perjudicando a la U, no era para cobrarla“, concluyó.

