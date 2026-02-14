Las declaraciones post partido volvieron a instalar tensión en el mundo de Universidad de Chile. Tras el empate sin goles frente a Palestino en La Cisterna, el foco no solo estuvo en el rendimiento dentro de la cancha, sino también en el análisis realizado por Francisco Meneghini.

En un inicio de torneo donde la U todavía no logra consolidar una identidad clara ni ha conseguido un triunfo en tres fechas, cada palabra comienza a tener un peso mayor.

La expectativa de los hinchas del Romántico Viajero para esta temporada era alta y el margen de paciencia parece reducirse fecha tras fecha.

El cuerpo técnico de la U no encuentra el rumbo en la Liga de Primera 2026 | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Meneghini defendió el rendimiento de la U y encendió la furia en redes

Por eso, cuando Meneghini entregó su visión del partido, la reacción de los acérrimos forofos azules no tardó en aparecer en redes sociales.

“Creo que fue un partido con un rival que se defendió con mucha gente por detrás de la línea de la pelota, cambiaron el sistema de juego. A pesar de eso logramos controlar las acciones y generar más ocasiones que ellos”, señaló el entrenador en conferencia post partido.

Su lectura del encuentro fue muy distinta a la que expresaron muchos hinchas en X, donde rápidamente comenzaron los cuestionamientos.

“Qué triste ver a la U así”, “DT en práctica, ¿qué partido vio?”, “Tres llegadas al arco”, “Con suerte llegamos tres veces y habla de control”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social tras las palabras del técnico azul.

La distancia entre el análisis del entrenador y la percepción de los hinchas vuelve a abrir un foco de tensión en un momento donde el equipo todavía no logra despegar en la Liga de Primera 2026.

Los comentarios de los hinchas de la U contra Paqui Meneghini: