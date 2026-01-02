Junior Fernandes volvió a ilusionar a los hinchas de Universidad de Chile con una publicación que no pasó desapercibida en redes sociales. El exdelantero azul, recordado por ser una de las piezas clave en la salvación del descenso en 2021, dejó abierta la puerta a un eventual regreso al club que marcó su carrera en Chile.

A través de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, el atacante recibió una consulta directa: “¿Volverías a la U?”. La respuesta de Fernandes no tardó en viralizarse y generó inmediata reacción entre los fanáticos del Romántico Viajero.

La contundente respuesta de Junior Fernandes y su eventual regreso a la U

“Sería hermoso ‘my last dance’ con la camiseta de la U”, escribió el jugador, dejando entrever que vería con muy buenos ojos cerrar su carrera defendiendo nuevamente los colores azules. Una frase breve, pero cargada de simbolismo y emoción.

El nombre de Junior Fernandes ocupa un lugar especial en la memoria reciente del club. En la temporada 2021, fue protagonista en uno de los momentos más complejos de Universidad de Chile, cuando el equipo luchaba por no descender a la Primera B.

En ese contexto, el delantero fue autor del gol del triunfo ante Unión La Calera, un tanto clave que terminó siendo decisivo para asegurar la permanencia del equipo en la máxima categoría. Aquella anotación lo convirtió en una figura muy valorada por la hinchada.

Si bien por ahora no existe información oficial sobre un posible acercamiento entre el club y el jugador, sus palabras reavivan el debate sobre eventuales regresos y refuerzos con pasado azul, especialmente en un mercado donde la experiencia también es considerada.

Así, Junior Fernandes vuelve a instalar su nombre en el entorno de Universidad de Chile, esta vez desde lo emocional. Su mensaje deja claro que el vínculo con el club sigue intacto y que, al menos desde su vereda, la idea de una última etapa en el CDA sería más que bienvenida.

DATOS CLAVE

Junior Fernandes manifestó en Instagram su deseo de tener un “último baile” en la U.

El delantero Junior Fernandes fue clave en 2021 al anotar el gol que evitó el descenso.