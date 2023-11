Universidad de Chile nuevamente hizo gala de su irregularidad en el día de ayer, donde cayó por 1-2 ante Coquimbo Unido en calidad de local y complicó sus chances de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana 2024.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no pudo plasmar en el resultado su superioridad en el primer tiempo y, con dos pelotas paradas, Coquimbo Unido prácticamente liquidó el partido y enterró las ilusiones de la U.

Cristián Castañeda, histórico de Universidad de Chile, charló con Bolavip Chile y analizó lo que dejó una nueva caída azul, en donde apunta al árbitro y al gran pecado que han tenido los azules a lo largo de la temporada.

Coquimbo superó a la U por 2-1 en Santa Laura. | Foto: Photosport

“El primer tiempo fue bastante bien, muy parejo y mejor la U, pero dos pelotas paradas y fue gol para Coquimbo. La U tuvo un par de ocasiones, pero el árbitro distorsiona todo el partido después”, dijo.

Castañeda apunta al aspecto clave que le falta a esta versión de la U: “Cuando llegas y no conviertes es porque hay una falta de categoría a la hora de definir y con un hombre menos es difícil contrarrestar a un equipo que ya está 2-0. Hubo muchos factores externos”.

“No entiendo el criterio del árbitro, no era penal y no sé qué explicación puede haber al respecto. La jugada no ameritaba cobrar nada, fue muy raro”, cerró repasando al juez del compromiso por su cometido.

La U en la tabla

De momento, los azules marchan novenos en el Campeonato Nacional con 37 puntos, los mismos que Universidad Católica, pero con peor diferencia de gol. Por ahora, la U no estaría yendo a la Copa Sudamericana 2024.

Los azules quieren copa el 2024

Los azules deben terminar el torneo por lo menos octavo en el torneo para poder aspirar a la Copa Sudamericana, ya que el posible descenso de Magallanes lo imposibilitaría de participar en la Copa Libertadores si ganan la Copa Chile y la lista de clasificados correría para abajo.