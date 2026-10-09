Histórico de Universidad de Chile funda nuevo club: “Tenemos que postular a la Tercera B”

Matías Rodríguez se decidió a levantar un equipo desde cero luego de la desafiliación de Deportes Melipilla.

Universidad de Chile se alista para el retiro de uno de los mayores emblemas que ha gozado en el siglo XXI. ¿De quién se trata? Matías Rodríguez colgará los botines, aunque ya tiene un ambicioso proyecto para seguir en el fútbol.

Según indicó el recordado lateral derecho en conversación con Radio ADN, se inclinó por fundar el Club Social y Deportivo Melipilla. La desafiliación de Club Deportes Melipilla lo instó a tomar dicha determinación.

¿La razón? El Potro Solitario fue el último equipo que representó en el profesionalismo, por lo que ya puso la primera piedra para que la ciudad mantenga una institución en la actividad.

“Tenemos que postular en la Tercera B, que ya abrió las postulaciones y en diciembre deciden si nos aceptan o no. Le queremos dar una continuidad a lo que se va a perder, hay muchos chicos que quedaron en la nada”, lanzó.

“Obviamente, a la gente que es hincha de Deportes Melipilla le genera ruido, pero si no tienen nada. Por un tema de deudas no podemos usar el nombre ni nada“, agregó el mítico defensor.

Matías Rodríguez alista su partido de despedida y creó un club en el intertanto. (Imagen: Photosport)

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Matías Rodríguez funda Club Social y Deportivo Melipilla

A su vez, el campeón con Universidad de Chile expresó sus motivos para cimentar este sueño. Por el momento, aguarda por la respuesta de las autoridades para unirse al amateurismo.

“Había que hacer algo nuevo, desde cero y con gente nueva que empuje y quiera el bien para la ciudad. Me junté con gente que quiere lo mejor. Hay varios sponsors que están esperando este paso”, cerró.