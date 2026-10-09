Universidad de Chile lo rechazó y Real Betis le abre las puertas: “Me siento orgulloso”

José Domingo Bossé se sumó a las filas del Betis Academy. A sus 19 años, anhela una experiencia profesional en Europa.

Representar a Universidad de Chile es un sueño de muchos, pero no todos lo cumplen. Eso bien lo sabe un juvenil que fue rechazado por la escuadra azul, pero a quien la vida le otorgó una revancha: el Real Betis le abrió las puertas.

¿De quién se trata? Ese es el caso de José Domingo Bossé. El delantero de 19 años ingresó al Betis Academy tras una prueba en España, lo que lo ilusiona con jugar profesionalmente en Europa. Así se lo confesó a AS Chile.

La fe sigue intacta y la resiliencia lo mantiene esperanzado, lo que aprendió tras un largo recorrido en su patria. Además de ser descartado por Universidad de Chile, estuvo en uno de sus archirrivales.

“Partí jugando en Deportes Santa Cruz. Estuve varios años y de ahí ya me fui a vivir a Rancagua con mi abuela y viajaba a Santiago para entrenar en Universidad Católica. Me llevaba un amigo y me iba a dejar”, indicó.

“Fue una temporada más o menos. Antes de eso tuve una prueba en la Universidad de Chile y estuve como tres meses, pero ahí me dijeron que no, lamentablemente“, agregó.

José Domingo Bossé se probó en Universidad de Chile. (Foto: Real Betis Academy)

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Universidad de Chile lo descartó y sueña en el Real Betis

Tras ello, el extremo abordó lo complejo que ha sido mantenerse en el fútbol. Su último club fue Santiago City y, según adelanta, su misión de aquí en más será unirse al primer equipo del Real Betis.

“Se me vino a la mente dejar de intentarlo, porque las cosas no se me daban nunca. Pero gracias a mi papá, que me apoyó mucho desde chico, pude salir adelante. En tres años cambió todo”, cerró.