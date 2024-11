Marcelo Díaz advierte que Francisco Gilabert le choreó a la U: "No quisieron que jugáramos un partido definitorio con Colo Colo"

En una dramática definición, Colo Colo se quedó con el título del Campeonato Nacional 2024 tras empatar ante Deportes Copiapó y le ganó la batalla a Universidad de Chile, que solo igualó 1 a 1 ante Everton de Viña del Mar.

Una de las jugadas que quedará en la memoria de los hinchas y futbolistas azules es la que tuvo como protagonista a Marcelo Morales, quien robó un balón y se lo entregó a Leandro Fernández, el cual sacó un furibundo remate que se coló adentro del arco defendido por Ignacio González y desató la euforia en el Estadio Nacional.

Sin embargo, el juez Francisco Gilabert fue al VAR y anuló la anotación por una falta previa del lateral izquierdo que dejó dudas. Incluso, el árbitro se llenó de reclamos tras el encuentro.

Marcelo Díaz se va en picada contra Francisco Gilabert y el VAR

Ya más en frío, Marcelo Díaz, volante del Romántico Viajero, conversó con los medios de comunicación en los pasillos del recinto deportivo ubicado en Ñuñoa y criticó la decisión del juez central.

“La vimos, la vimos en directo. No fue falta, todos vieron que no fue falta, absolutamente todos vieron que no fue falta”, apuntó Carepato.

Tanto Álvarez como Fernández lamentaron la decisión de Gilabert | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Nos privaron de un triunfo, nos privaron de una definición a partido único. No sé por qué, nadie lo puede entender… Lamentablemente, siempre ocurren cosas que se escapan de nuestras manos y hoy en el estadio volvió a suceder. Lo bueno es que quedó todo registrado”, sentenció el bicampeón de América.