Histórico DT le aconseja a Marcelo Morales no creer todo lo que diga su representante: "Que sea agradecido con la U"

La salida de Marcelo Morales desde Universidad de Chile pareciera ser indetenible. El lateral izquierdo de 21 años no ha renovado con el club y ello generó que la directiva iniciara la búsqueda de alternativas para reemplazarlo.

A su vez, hay quienes no están de acuerdo con la decisión del futbolista. Uno de ellos es Raúl Toro. El histórico DT del fútbol chileno aseguró que el zurdo debe darse un tiempo a solas para pensar en su futuro. Termina contrato en diciembre.

“Muchas veces llegan personas que no han estado con uno cuando es futbolista y cuando ven que tienes condiciones se acercan. A veces, no todas las cosas que le dicen son verdades”, comenzó señalando a BOLAVIP CHILE.

“Creo que entre más calma tenga él, mejor. Que no se apresure, que vaya tranquilo. Con la edad, el estilo y el aprendizaje que tiene, no le van a faltar equipos. Que no crea todo lo que le dicen”, comenzó indicando.

“Me he dado cuenta que las personas que manejan a los jugadores, los empresarios, están decidiendo muchas cosas. A veces, deciden cosas que no son buenas. Le propongo que sea agradecido del club que lo vio nacer y le entregó todo”, cerró.

Raúl Toro le recomendó a Marcelo Morales pensar más su posible salida de Universidad de Chile.

La U le busca reemplazante

En medio de la incertidumbre de la resolución del caso, Universidad de Chile ya busca un sustituto por la banda izquierda. A pesar de tener a José Castro como reemplazo natural, la directiva no quiere pasar zozobras.

¿A quién miran? Sebastián Cabrera de Coquimbo Unido -ya estuvo en la institución- es la primera opción. Tras él, Antonio Díaz de O’Higgins y Marcelo Jorquera de Cobresal.

Cabe destacar que en caso de que Marcelo Morales no renueve y deje el club en diciembre, su salida no le dejará dinero a azules.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra San Antonio Unido por Copa Chile. Se jugará el viernes 28 de junio, desde las 17:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.