Hugo Droguett no quedó contento con el juego de Universidad de Chile y clama por la vuelta de Lucas Assadi.

El ex lateral de la Universidad de Chile clama para que Lucas Assadi sea el encargado del fútbol, el talento y de impregnar, además, la mística al equipo.

Droguett en diálogo con Bolavip Chile fue tajante y pide que se acelere todo para que el joven mediocampista sea número puesto en la oncena azul de aquí en adelante.

“Me gustaría ver a un 10, a uno de esos que sea veían antes. Los técnicos no confían tanto en ese jugador más clásico. Me gustaría ver eso en la U y me encantaría que Assadi agarrara ese puesto. Él tiene que ser, no hay otro. Hay que darle la posibilidad real que Lucas Assadi agarre la camiseta definitiva”, expresó Droguett.

Lucas Assadi está llamado a ser el nuevo referente de Universidad de Chile (Photosport)

Droguett está llano y quiere que a Assadi se le den opciones válidas para jugar en la U y que este 2024 de el salto de calidad definitivo.

“Se le critica mucha veces, pero no le han dado tampoco la posibilidad real de ser titular con una camiseta fija. Veamos que juegue, aunque lo critiquen, y que si no le dio, bueno, ahí recién podemos decir que fue un tema de él”, agregó.

¿Qué llamado le hace Hugo Droguett a la Universidad de Chile por Lucas Assadi?

Hugo Droguett confía a ciegas en Lucas Assadi en la U. Tanto así que en el Romántico Viajero cree que deben darle tiraje al mediocampista.

“Mira, primero hay que darle oportunidades y si no puedo, bueno, ahí se dirá que ya nada más, pero tampoco le demos dos, tres, cuatro, cinco partidos no más a Assadi. Démosle la camiseta y que haga lo que deba hacer con su talento”, expresó.

¿Cómo le irá a la U este 2024?

Más allá de los resultados, Hugo Droguett sí se ilusiona con lo que se avecina para la U en la presente temporada.

Independiente de la pretemporada, el exjugador de la U está motivado y esperanzado en lo que se avecina.

“Yo creo que la U da para ilusionarse. También, bueno, jugar en la U significa siempre estar peleando arriba independiente con quien juegue. Entonces, al final de eso, el técnico lo sabe y los jugadores saben. Yo tengo mucha confianza que la U va a hacer las cosas bien este año”, cerró.