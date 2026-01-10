Universidad de Chile se despidió de Ignacio Tapia en el presente mercado de fichajes. Tras finalizar su contrato, el conjunto estudiantil se inclinó por no ofrecerle la continuidad para 2026.

Ante tal panorama, el zaguero debió buscar una nueva alternativa para su carrera y la encontró. Incluso, ya fue confirmado por el elenco que adquirió su pase: defenderá a Atlético Grau.

Así lo oficializó la propia institución peruana a través de redes sociales. El zurdo de 26 años fue presentado con bombos y platillos en el vecino país. Será su primera experiencia en el extranjero.

“¡Bienvenido al Patrimonio de Piura, Nacho! Ignacio Tapia, defensor central chileno, vestirá nuestros sagrados colores este 2026. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Grau!”, lanzó la misiva.

De esta manera, el otrora seleccionado nacional se sumará a la legión de futbolistas nacionales en dichas latitudes, tales como Pablo Cárdenas (Comerciantes Unidos) y Miguel Vargas (Universitario).

Ignacio Tapia tiene nuevo equipo tras salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Ignacio Tapia en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 15 encuentros con la camiseta azul. En dichos compromisos, no registró goles ni asistencias.

Cabe consignar que Ignacio Tapia arribó a Universidad de Chile en la temporada 2022. Firmó un extenso contrato tras salir desde Huachipato por cerca de un millón de dólares: cosechó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

